Geçtiğimiz salı günü yaptığımız “Yozgat belediye WC yıkılmalı” başlıklı haberimiz üzerine incelemede bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan açıklamada bulunarak talimat verdiğini söyledi.

Kaybedecek vakitlerinin olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye önünde aylardır duran enkazın bir an önce ayağa kaldırmak istediğini aktardı.

İncelemeler üzerine incelemelerde bulunarak açıklama yapan Arslan, “Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Belediye önünde aylardır duran enkazı bir an önce ayağa kaldırmak istiyorum. Görevdeki ilk günümüzde müteahhit firma yetkililerini davet ederek, yapılacakları konuştuk. İnşallah kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.