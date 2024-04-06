Yozgat Sakarya Caddesinde, Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan Turizm Taksi durağının aylardır bitmeyen inşaatı taksici esnafına isyan ettirdi.

Eski Başkan Celal Köse ve ekibinin aylar önce başlattığı ve bir türlü bitiremediği çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı mağdur olan taksici esnafı en kısa zamanda taksi duraklarının inşaatının bitirilmesini bekliyor.

KIŞI ARAÇLARINDA GEÇİRDİLER

Durakları olmadığı için sonbahar ve kışı araçlarında geçirmek zorunda kalan taksiciler, yaşadıkları sıkıntıları gazetemizle paylaştılar. Birkaç metrekarelik taksi durağının aylardır tamamlanmamasına dikkat çeken taksiciler, mağduriyetlerini dile getirdiler.

BAŞKAN ARSLAN’DAN İLK HAMLE

Mazbatasını alan yeni Başkan Kazım Arslan, “Kaybedecek bir dakikamız bile yok, belediye önünde aylardır duran enkazı bir an önce ayağa kaldıracağım” diyerek taksici esnafının sorununu bir an önce çözeceğini paylaştı.