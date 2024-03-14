İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Taştan, sağlık çalışanlarının insanlık için yerine getirdikleri kutsal görevin altını çizerek, hekimlerin ve sağlık personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Taştan mesajında şunları söyledi: “İnsan sağlığına hizmet eden hekimlerimiz, yeryüzündeki en ulvi ve en mukaddes mesleklerden birini icra etmektedirler. Sağlık gibi en önemli konuda her koşulda büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımız insanlık için kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etmek ve onlara minnettarlığını ifade etmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Kendilerini hastalarına adamış, zor koşullarda insanüstü gayret göstererek bu kutsal görevi yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanları her türlü övgüyü hak etmektedirler. Sağlık çalışanları önemli bir köprü görevi üstleniyor. Aramızdan ayrılan tüm sağlık emekçilerini saygı ve rahmetle anıyorum. Sağlık çalışanlarının çabalarının karşılığının, sağlıklı ve mutlu bir toplum olarak alınacağına olan inancım tamdır.”