Başkan Açıkel, "Malazgirt ve Büyük Taarruz zaferleri bu milletin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur" dedi.

Açıkel mesajında, “Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de başlattığı şanlı yürüyüşü, 26 Ağustos 1922'de ise Büyük Taarruz ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığına işaret etti. 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Türklerin, 1922'de ise Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdi. Bitmeyen destanın birlik, beraberlik ve vatan sevgisi ile sürdü. ‘Sultan Alparslan'ın ‘Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir" sözleriyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya istiklal ya ölüm' ifadeleri, bu milletin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a bu eşsiz zaferlerin komutanları Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir