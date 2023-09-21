Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Basın ve STK buluşmaları kapsamında Yozgat’a geldi.

“81 İLİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Milletvekili Mesut Doğan, “Siyasetin kalbi olan, meclisin açılmasına 10 günümüz kaldı. Biz de Saadet Partisi milletvekili, milletvekilleri olarak meclisimiz özellikle açılmadan önce istedik ki 81 ilimizi ziyaret edelim sorunları, sıkıntıları, beklentileri yerinde görelim bir araya gelelim istedik. Özel ziyaretlerde fikir alışveriş yapabileceğimiz büyüklerimizle bir araya gelelim istedik. Bu vesileyle de bizim gitmemiz gereken 9 ilimiz vardı. Afyon'u ziyaret ettik. Karaman'ı ziyaret ettik. Bolu, Düzce, Sakarya'yı ziyaret ettik. Bugün de Yozgat'ımızdayız. Sivas’ta iki gün nasip olursa Tokat'ı ziyaret ettikten sonra son olarak önümüzdeki hafta Konya'mızda çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” dedi.

“YOL HARİTASI BELİRYECEĞİZ”

81 ili ziyaret etmiş olan bütün milletvekillerimizle beraber gördüklerimiz ve dinlediklerimiz çerçevesinde de meclis asıldıktan sonra yol haritamızı inşallah belirlemiş olacaklarını belirten Milletvekili Doğan, “4 ay önce bir seçim yaşadık. Bu seçim tarihin en önemli seçimiydi. Tarihin en kritik seçimiydi. Ve bu seçimde yaşanan hadiseler daha çok konuşulacak ve üzerine çok yazılar yazılacak. Ben ona inanıyorum. Biz bu anlamda seçimlere Millet İttifakı olarak girdik ve Millet İttifakı olarak aslında bu seçimde iki şeyi başarmış olduk. Birincisi insanımızın ciddi manada beklentileri vardı. Bazı insanlarımızın yarın adayı ciddi endişeleri vardı. Ciddi korkuları vardı. Özellikle ülke başkanlık sistemine geçtikten sonra bu endişesi daha fazla artan ciddi bir seçmen kitlesinin kendi iş dünyasında yarına dair umutsuzlukları vardı, korkuları vardı, endişeleri vardı. Bundan dolayı 6 farklı siyasi parti bir araya gelerek biz insanımız için güçlü bir alternatif oluşturmayı başardık ki bu çok önemliydi çok değerliydi. İkincisi ise siyasette kutuplaşmanın en büyük sorun olduğu, en büyük sıkıntı olduğu hatta tehlikeli bir boyuta geldiği bir dönemde kendi muhafazakar olarak tanımlayan, kendini solcu olarak tanımlayan, kendini milliyetçi olarak tanımlayan veya kendini liberal olarak tanımlayan birbirinden farklı 6 parti Türkiye nefes alsın, Türkiye normalleşsin diye bir araya geldi” şeklinde konuştu.

“SİYASETTE KUTUPLAŞMA ZİRVE YAPTI”

Milletvekili Doğan, “Siyasette kutuplaşma zirve yaptığı bir dönemde farklı dünya görüşlerine sahip, farklı siyasi anlayışlarına sahip 6 siyasi parti Türkiye için bir araya gelmeyi başardı ki ben gelecek nesle bunun bırakabileceğimiz en değerli miras olduğuna inanıyorum. Bunun ne anlama geldiğini belki de önümüzdeki yıllarda insanımız da daha iyi anlayacak ve onun üzerine de ciddi manada makaleler de yazılacağını düşünüyorum. Bu seçimde 65 milyon insanımıza tercihleri soruldu. Yaklaşık 55 milyon insanımız da tercihini ifade etti. Biz de 5 yıl boyunca bu tercihlerin sonucunu hep yaşayacağız inşallah. Ama henüz seçimin sıcaklığı bile geçmeden öyle şeyler yaşadık ki tabiri caizse Türkiye olarak zam yağmuruna tutulduk. Bu zam yağmuruna tutulduktan sonra AK Parti'ye oy veren insanlarımızla başta ciddi manada endişeleri zirve yaptı. Aslında bu 4 ay içerisinde yaşadığımız her şey Millet İttifakı'nın seçim öncesinde dikkat çektiği hususlarda ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu” dedi.

“YÜZDE YÜZ ZAMLAR VERİLDİ”

Faizde yüzde 100’ün üzerinde zamlar verildiğini hatırlatan Başkan Doğan, “Bunun yanında ÖTV’ye yüzde 200 zamlar yapıldı. İnsanımız nefes alamayacak hale geldi. Türkiye bu noktaya bu konumu hak etmiyor bu durumu hak etmiyor. Hak etmediğimiz bir sıkıntı yaşıyoruz. Yeraltı kaynakları bakımından, coğrafi özellikleri bakımından, tarih geçmişi bakımından, genç nüfusu bakımından dünyanın en muhteşem, özellik, güzellik ve zenginliklerine sahip bir ülkenin geleceğin teminatı olan gençleri Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Avrupa'ya gitmek istiyorlar, Amerika'ya gitmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN TAHIL AMBARI OLARAK BİLİNİRDİ”

Milletvekili Doğan,“Yozgat’ın 5 bin yılık tarihi var. Yozgat Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinirdi. Tahıl ambarı olarak bilinen 3-5 ilinden birisiydi. Ama şu anda Yozgatlı gençlerimiz Yozgat'ta yaşamak istemiyorlar. Yozgat üzerine hayal kuramıyorlar. Fırsatını buldukları anda Yozgat'ı terk etmek istiyorlar. Ben Tokatlı olduğum için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Tokat'ımızda, Sivas'ımızda, Yozgat'ımızda 1960 yılındaki nüfusumuz, 2023 yılında aynı ile devam ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yozgat'ın 1960 yılında nüfuslu da 400 bindi. Şu anda da 416 bin nereye gitti bu insanlarımız. Hepsi Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeler. Şu anda resmi verilere göre Türkiye'de yaşayan Yozgatlı sayısı 1 milyon 2 bin. Yani üçte biri Yozgat'ta yaşıyor. Üçte ikisi Yozgat dışında. Ankara'da Yozgat büyüklüğünde Yozgatlılar var. Yani bunlar Yozgat'ta öylesine rahat, öylesine çok para kazandılar da biz bu parayı keyfiyle Yozgat'ta harcayamayız. Gidelim Ankara'da harcayalım diye mi terk ettiler. İstanbul'da harcayalım diye mi terk ettiler. Duyurmak istemedikleri için gitmek zorunda kaldılar. Ama bu böyle olmaz. İllerimizi kendi iklimlerine, kendi coğrafyalarına, kendi imkânlarına uygun bir şekilde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa Türkiye'deki bütün insanları biz Ankara'ya yığarsak, İstanbul'a yığarsak yaşanmaz bir şehir haline getiririz, Ülke haline getiririz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)