Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, servisleri ziyaret ederek hastaların ve personelin Kadir Gecesini kutladı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan servisleri ziyaret ederek personelin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı ve Kadir Gecelerini kutladı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, "Hastanemizde yatan hasta ve hasta yakınları ile personelimizi ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramlarını ve Kadir Gecelerini kutladık. Hasta yakınlarıyla görüşmelerimizde varsa sıkıntılarını dinledik.

Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin hastalarımıza, çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyorum'' dedi.