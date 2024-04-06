Kadışehri Kaymakamlığı sosyal medya üzerinden yatırım yapacak girişimcileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe vereceği IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan paylaşımda; “ TKDK ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular başladı! Başvurular, 05 Nisan 2024 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilecek olup online proje başvuru sistemi 07 Mayıs 2024 tarihi saat 18.00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09 Mayıs 2024, saat 18.00’dır. Daha fazla bilgiye https://www.tkdk.gov.tr/.../IPARDIII_BirinciCagriIlani.pdf adresinde bulaşabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 81 ilde yatırım yapacak girişimciler için toplamda 66 milyon avro tutarında verilecek hibe desteğine başvuruları 5 Nisan tarihinde başladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplam 66 milyon avro tutarında hibe vereceği IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında başvuruların kabulüne 5 Nisan Cuma günü başladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) III Programı - 1. Başvuru Çağrı İlanı döneminde; Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar başlığı altında kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava deposu, su ürünleri işleme ve yumurta işleme yatırımları desteklenecek.

9 MAYIS SON GÜN

Proje başvuruları, 5 Nisan Cuma saat 09.00’dan itibaren 7 Mayıs Salı saat 18.00’e kadar “https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/” adresinden yapılarak, başvuru çıktıları ve Başvuru Çağrı İlanında istenen diğer belgeler 9 Mayıs Perşembe mesai bitimine kadar TKDK İl Koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine teslim edilebilecek.

SEKTÖRE YATIRIMIN AVANTAJLARI

Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi tesislerinin kurulumu, ham ürünün daha değerli ürünlere dönüşümünü sağlayarak, kırsal alanlarda ekonomik katma değer oluşturuyor ve üreticilere daha yüksek gelir elde etme fırsatları sunuyor. Üretim, paketleme, depolama ve dağıtım zinciri yeni iş kolları oluşturarak vatandaşlara yeni istihdam olanakları sağlıyor.

İşlenmiş ürünlerin üretimi modern teknoloji ve yenilikçi süreçler gerektiriyor. Bu, yerel işletmelerin teknolojiye ve yeniliklere erişimini artırarak, kırsal alanlarda teknoloji transferini teşvik ederek, yerel ekonomiyi güçlendiriyor.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) kurumundan resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, kurum tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. TKDK İl Koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinin adres ve telefon bilgilerine kurum internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) iletişim başlığı altından veya 1. çağrıya ait bilgi kitapçığından ulaşılabilir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Kuruma sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması;

Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III) yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.