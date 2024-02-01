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Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Demir, Acil Servis Hekimleri Dr. Sıddık Kaan Karagüllü ve Dr. Volkan Altuğ’a teşekkür belgesi takdim etti.

Uzm. Dr. Ali Demir, hastanedeki hizmet süreçlerinde önemli katkılar sağlayan Acil Servis Hekimleri Dr. Sıddık Kaan Karagüllü ve Dr. Volkan Altuğ’a teşekkür etti.

Her iki doktorun da Tıpta Uzmanlık Eğitimi için hastaneden ayrıldığı bilgisini paylaşan Dr. Ali Demir, verdikleri hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Başhekim Demir, yaptığı açıklamada, “Hastanemizde görev yapan Acil Servis Hekimlerimiz Dr. Sıddık Kaan Karagüllü ve Dr. Volkan Altuğ, Tıpta Uzmanlık Eğitimi için ayrıldılar. Kendilerine hastanemize ve halkımıza verdikleri değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarıyla gurur duyduğumuz bu doktorlarımıza yeni kariyerlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Ali Demir tarafından düzenlenen törenle her iki doktora teşekkür belgesi takdim edildi.