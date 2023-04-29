AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bir açıklamada bulunarak kadro tahsisi yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 110. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için münhal kadroları yayımlandı.

Kadroların açıklanmasının ardından Yozgatlıları müjdeleyen Milletvekili Başer, Yozgat’a 18'i uzman, 16 tabip, 34 doktorun kadro tahsisinin yapıldığını aktardı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer açıklamasında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, şiarıyla çalışıyoruz. İnsanımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından Yozgat İl ve İlçelerimizde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 110. Dönem Münhal kadrolar açıklandı. Yozgat’ımıza 18'i uzman, 16 tabip, 34 doktorun kadro tahsisi yapıldı. Yozgat’ımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Haber Merkezi