İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş eşliğinde Yunus Emre Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı girecek son sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Müdür Yazıcı, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, stres yönetimi, sınav kaygısı, sınava hazırlanma metotları, kendi yeteneğini keşfetme ve hedef belirleme konularına değinerek istişarelerde bulundu.

Öğretmenler odasına misafir olan Yazıcı, öğretmenlerle de bir araya gelerek öğrenci ve velilere yönelik uygulanacak olan çalışmaları konuştu.

Yazıcı, rehberlik hizmetleri, ESER projesi, ulusal projeler ve öğrencilerin okul içinde motivasyonunu arttıracak etkinlikler konularına değinerek öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Yozgat eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı okul yönetici, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür eden Müdür Yazıcı, ziyaretini sonlandırdı. Haber Merkezi