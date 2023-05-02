TEKNOFEST Türkiye finallerinde Eğitim Teknolojileri Kategorisinde ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde Türkiye birincisi ve üçüncüsü Yozgatlı isimler oldu.

TEKNOFEST’te, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde 26 bin başvuru arasında bulunan Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Samet Cengiz ve öğrenci Duru Dağıstanlı’ya ait proje Türkiye Birincisi olurken Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmeni Mustafa Yılmaz’ın projesi ise Türkiye finallerinde Eğitim Teknolojileri Kategorisinde 123 bin başvuru arasından Türkiye üçüncüsü olarak açıklandı.

Yozgat’ın başarılarının ardından ise Yozgat’ın önemli isimlerinden tebrik açıklamaları geldi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar TEKNOFEST Türkiye birincileri ve üçüncüsünü başarılarından ötürü kutladı.

“123 BİN KİŞİ ARASINDAN ÜÇÜNCÜ OLDU”

Türkiye üçüncüsü olan Mustafa Yılmaz’ı tebrik eden AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, “TEKNOFEST Türkiye üçüncülüğü Yozgat'tan. TEKNOFEST Türkiye finallerinde Eğitim Teknolojileri Kategorisinde 123 bin başvuru arasından Türkiye üçüncüsü olan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmenimiz Mustafa Yılmaz'ı tebrik ediyor, kıymetli öğretmenime başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“GURUR VERDİLER”

Boğazlıyan’da çıkan birincileri ise İlçe Belediye Başkanı Gökhan Coşar kutladı. Başkan Coşar açıklamasında, “İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde 26 bin başvuru arasında bulunan Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi öğretmenimiz Samet Cengiz ve öğrencimiz Duru Dağıstanlı’ya ait proje Türkiye Birincisi oldu. Bizlere yaşattıkları gurur verici başarıdan dolayı Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi öğretmenimiz Samet Cengiz ve öğrencimiz Duru Dağıstanlı’yı içtenlikle tebrik ediyorum" dedi. Melike Aslı Arslan