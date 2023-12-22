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BAL'da mücadele eden Yozgat Bozokspor, Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor’a konuk olacak.

BAL 11’inci hafta maçları 24 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak. 12 Bingölspor'un BAY olarak geçeceği haftada grup lideri Yozgat Bozokspor, Hacılar Erciyesspor’a konuk olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor maçını Kahramanmaraş bölgesi hakemlerinden Hasan Uyduran yönetecek. Bu maçta yardımcı hakem olarak Mustafa Sert ve Ali Rıza Güçlü görev yapacak.



11. haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor - Yozgat Bozokspor: Hasan Uyduran

Malatyaspor - Dersimspor: Emir Can Karaçalı

Erzincan Ulalarspor - Rüstempaşaspor: İrfan Çağrı Baş

Bingöl Gençspor - Develigücü: Zuhal Çınar Aksaray Gençlikspor-Kangal Termikspor: Furkan Kütükoğlu

12 Bingölspor BAY