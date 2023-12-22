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Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda ortak seçmeli ders olarak verilen İnsan Hakları dersinin etkinliği olarak Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk koordinesinde ‘Savaşın Gölgesinde İnsan Hakları, İsrail-Filistin Çatışması, Doğu Türkistan’da İnsan Hakları İhlalleri ve Çocuk Hakları’ isimli konferans gerçekleştirildi.

Yalnızca öğrencilerin katılımı ve destekleriyle özel olarak hazırlanan konferansta İsrail Terörünün Filistin üzerindeki İnsan Hakları İhlalleri, Doğu Türkistan’da yaşanan İnsan Hakları İhlalleri ve Asimile Süreci ele alındı.

İnsan Haklarının temel ilkelerine uyulmayan, Gazze’de, Doğu Türkistan’da ve Afrika coğrafyası dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören insanların olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk, “Bu konferans ile birlikte yalnızca öğrencilerin organize ettiği insan hakları konferansında İsrail’in Gazze’ye yönelik terör düzeyindeki saldırılarını kınıyoruz” dedi.

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk konferansa katılım sağlayan ekip lideri Şeyma Erten, sunucu Meltem Memiş, konuşmacılar Şeyma Erten, Sadık Ösme, Mert Can Yıldırım, Elif Nur Üste’ye teşekkür etti.

Konferansın son bölümünde oluşturan Çocuk Hakları anlatımı ile program sona erdi.