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Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bakım ve koruma altındaki kuruluşlarda kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor. Çocuk Bakım Kuruluşlarında Kitap Günleri kapsamında çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması, bilinçli okur-yazar olması, bilişsel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve kültürel değerleri öğrenmesi, bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi ile okuma kültürünün yerleştirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan proje ile Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler seti yaş gruplarına uygun çocuk bakım kuruluşlarında yer alıyor. Koruma ve bakım altındaki yabancı uyruklu çocukların bireysel ihtiyaçları da düşünülerek farklı dillerde kitaplar da Bakanlık tarafından gönderilerek yabancı uyruklu çocukların da kitap okuma etkinliğine katılmaları sağlanıyor.

Koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımı ile alanında uzman kişiler tarafından hikaye okuma ve yazma etkinlikleri düzenlenerek çocukların yetenekleri de gün yüzüne çıkarılıyor. Çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 6-10 yaş aralığındaki çocukların katılımı ile masal-hikaye dinletileri düzenlenerek çocukların hayal dünyalarının zenginleştirilmesi sağlanıyor. Ayrıca Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelikte Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli 100 temel eser ve dünya klasikleri okuma etkinlikleri de düzenleniyor.