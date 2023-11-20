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Başkan Gökhan Coşar, yeni tesisi ilçeye kazandırmak için arsa bağışında bulunan Akça ailesine teşekkür etti.

Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi ve eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bu kapsamda, ilçemize ikinci bir 'Kreş ve Gündüz Bakımevi' kazandırılacak olması bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

“AKÇA AİLESİNDEN ANLAMLI DESTEK”

Yeni kreşin inşası için arsa bağışında bulunan Akça ailesine teşekkür eden Coşar, "Toplumumuzun en değerli varlıkları olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Akça ailesine, ilçemize katkılarından dolayı içten teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

“Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp, eğitim almaları, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz” diyen Coşar, “Bu çerçevede, ikinci Kreş ve Gündüz Bakımevi projemizi başlatıyoruz ve ilçemize kazandıracağımız bu eserle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.

Akça ailesinin yaptığı arsa bağışının projenin gerçekleşmesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Coşar, "Toplumumuzun bu tür sosyal projelere gösterdiği destek bizleri çok mutlu ediyor. Akça ailesine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kreş ve gündüz bakımevi, ilçemizin çocuklarına modern, güvenli ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunacak" şeklinde konuştu.

Yapılacak olan bu önemli eserin ilçeye değer katacağına inanan Başkan Coşar, proje için çalışmaların başladığını söyledi.

Yeni tesiste de uzman eğitimciler ve modern eğitim materyalleri ile çocukların gelişimine katkı sağlanacak. Boğazlıyanlı aileler, çocuklarının güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmelerine olanak tanıyacak olan ikinci kreş ve gündüz bakımevinin açılmasını memnuniyetle karşıladı.