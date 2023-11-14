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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP), KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) ve Bozok Üniversitesi iş birliğinde Uzman Psikolog Recep Bozan ile "Mizaç Merkezli Kariyer Yönetimi” konulu söyleşi düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşide kişinin doğuştan getirdiği, kendisine özgü duygu ve davranışlarının temelinde yatan özelliklerin mizaç olduğu vurgulandı.