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Başkan Zararsız, “Hak İş olarak, dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin’in haklı davasına destek vermek amacıyla 850 bin üyemize, sendikalarımıza, işverenlerimize ve milletimize yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY’a geçmesi yönünde çağrı yapıyoruz” dedi.

Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Siyonist İsrail Devleti, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapmaktadır. Hak İş Konfederasyonu olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de, özellikle de Gazze’de hiçbir kutsalı ve ahlakı olmayan, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden soykırım yapan terör devleti İsrail’i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hak İş olarak, Filistin’de evlerinden zorla çıkartılan, İsrail’in uyguladığı terör sonucunda şehit olan ve yaralanan, bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Hak İş olarak, Siyonist İsrail devletinin katliamlarına sessiz kalan ve destekleyenlere karşı duruşumuzu en net şekilde ifade etmek adına bazı inisiyatifler geliştirdik. Gazze’de günlerdir bombalanan, aç susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir insani yardım kampanyası başlattık. En kısa sürede teşkilatımızdan ve milletimizden aldığımız güç ve destekle bağışlarımızı Gazze’ye ulaştıracağız. Hak İş olarak, uluslararası sendikal hareketi Filistin’i destekleme ve Filistin’deki katliamlara karşı ortak bir tavır almaları konusunda çağrıda bulunuyor ve uluslararası alandaki mücadelemizi etkin ve aktif bir şekilde yürütüyoruz."

Zararsız, "Şimdi de 850 bin üyemizi, Siyonist işgalci İsrail devleti ile yakın ilişkide olan kart sistemleri yerine, ülkemizin gururu olan yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY’u kullanmaya davet ediyoruz. TROY, Bankalar Arası Kart Merkezi tarafından kurulan ve işletilen yerli ve milli bir kartlı ödeme sistemidir. TROY’un banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunmaktadır. TROY logolu kartlar, yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabildiği gibi dünyanın 180 ülkesinde de geçerliliği bulunmaktadır. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu işyerlerinde taksit yapılabilmekte, puan kazanılabilmektedir. Üyelerimizin, mevcut kartlarını TROY kartla değiştirmek için herhangi bir ücret ödemesine gerek bulunmamaktadır. Bankalar TROY kart taleplerini karşılamak zorundadır ve üyelerimizin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Hak İş olarak, üye sendikalarımıza, sendikalarımızın çalışanlarına, 850 bin üyemize, üyelerimizin ailelerine ve milletimize Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına diğer kart sistemleriyle eşit imkanlara sahip olan yerli ve milli sistemimiz olan TROY’a geçiş yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda ilk adımı da Hak İş çalışanları atmış ve TROY karta en kısa zamanda geçmiş olacaktır. Haydi, büyük Hak İş ailesi, hassasiyetinize güveniyoruz. Yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY ile Gazzeli kardeşlerimizin yanında olalım. Kartınız hangisi olursa olsun, sağ alt köşesinde TROY olsun" dedi.