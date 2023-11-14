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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla paylaşımlarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; “Soba zehirlenmelerine karşı lütfen dikkat! Baca gideriniz açık, odanızın havalandırması uygun olsa bile lodoslu havalarda sobanızı yakmayın. Karbonmonoksit detektörü kullanın! İçeri soğuk. Toz, koku girmesini engellemek için. Havalandırmaları kapatmayın olmayan yerlere menfez takın. Zehirlenme ve yangın riskini azaltmak için bacalarınızı temizletin. Bacalı şofbenleri banyoda kullanmayın! Aspiratörleriniz ile bacalı kombi ve şofbenlerinizi aynı bacaya bağlamayın! Baca borularının ek yerlerini alüminyum sızdırmazlık bantı ile kaplayın” ifadeleri kullanıldı.

BACA TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Bacalar temizlenmediği, soba, kombi ve şofbenler gibi ısıtma araçları doğru bir şekilde, doğru yere kurulmadığında kömür, doğalgaz, odun, LPG, karosen ve gaz yağı gibi yakıtlar eksik ve randımansız yanmaktadırlar. Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller, bacaların tıkanmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı, her yıl pek çok insan evlerinde zehirlenmekte ve ölmektedirler.

Kış mevsiminin gelmesiyle havalar soğumaya başladı. Soba ya da kombi kullanacak olanlar, kömür, odun ya da doğalgaz kullanmaya başlayacaklar. Kış mevsimine hazırlıklarda dikkat edilmesi ve yapılması gereken konular da vardır. Bunlardan en önemlisi bacaların temizliğidir.