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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 20 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyuruda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına başvuruların başlayacağı belirtildi.

Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylardan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (birinci grup) arasından on sekiz (18) kişi, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji alanlarında en az dört yıl eğitim veren bölüm mezunları (ikinci grup) arasından ise iki (2) kişi olmak üzere toplam yirmi (20) Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Adaylardan istenilen şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak, ilgili alanlarda en az dört yıl lisans eğitimi almış olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS A Grubu) puan türlerinden belirli bir puanı almış olmak bulunmaktadır.

Başvuruların değerlendirilmesinde en yüksek puanlı adaylar arasından seçim yapılacak olup, başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları ve sağlık durumlarının her yerde görev yapmaya uygun olması gerekmektedir. Başvuru detayları ve gerekli belgeler ilgili duyuruda belirtilmiştir. Başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması önemlidir.