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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere sevindirici bir duyuru yaptı. İşte detaylar...

İstanbul'un Tuzla ilçesi ile Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleştirilecek olan iki yeni konut projesi için harekete geçildi. Uygun fiyatlı konutlar arayanlara yönelik bu projelerle ilgili detaylar resmi internet sitesinde paylaşıldı.

İstanbul'daki proje, Tuzla Cami semtinde konumlanacak ve 232 daire ile 31 mağazayı içerecek. Ankara'daki Sincan projesi ise Sincan Yenipeçenek Mahallesi'nde hayata geçirilecek ve toplamda 1.012 daire ile 24 mağazayı barındıracak.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her iki proje için ihale süreci Ocak ayında başlayacak. Sincan projesinin tamamlanması için 700 gün, İstanbul projesinin ise 300 gün süresi ayrılacak. İhale tarihleri, Sincan projesi için 8 Ocak, İstanbul projesi için ise 29 Ocak olarak belirlendi.

Toplamda 1.244 konutun inşa edileceği bu projelerle birlikte TOKİ, Türkiye genelindeki konut projelerine olan katkısını sürdürerek ev sahibi olmak isteyenlere uygun fiyatlı seçenekler sunmaya devam ediyor.