Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir önlem paketi duyurdu.

IBAN aracılığıyla gerçekleştirilen para transferlerini detaylı bir şekilde inceleyen Bakanlık, vergi kaçakçılığının önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede kararlı olan bakanlık, olası ihlallerde uygulanacak cezaları açıkladı.

Her bir işletmenin hesabını özenle gözden geçiren bakanlık, fiş düzenlenmemiş her işlem için ciddi yaptırımlar uygulayacak.

Bakanlık, tüm işletmelerin banka hesaplarına gelen IBAN transferlerini detaylı bir şekilde denetlemeye başladı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirilmesine rağmen fiş düzenlemeyen işletmelere her bir işlem için 3.400 TL ceza uygulanacak.

Fatura düzenlemeyen işletmelere ise belge tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

Kasaplar, manavlar, kuaförler, doktor muayeneleri, elektronik mağazalar gibi çeşitli sektörlerde, müşteriyi IBAN üzerinden ödemeye teşvik eden ve buna rağmen fiş veya fatura kesmeyen esnaflar artık ciddi sıkıntılarla karşılaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı bu adımla birlikte, işletmelerin hesapları üzerinden gerçekleştirilen tüm transferler titizlikle incelenecek ve vergi kaçakçılığıyla mücadele edilecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan Dilek Güngör imzalı haberde belirtildiğine göre, bakanlık vergi kaçakçılığının önüne geçmek için bu adımları kararlılıkla atıyor. Vergiye tabi işlemlerde fiş veya fatura düzenlenmemesi durumunda işletmelere önemli cezalar verilecek ve vergi incelemesi başlatılacak.