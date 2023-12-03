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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alımı için başvuruların başladığını duyurdu. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımda, Balıkesir Havran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak başvurular, 28 Kasım 2023 ile 4 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edilecek.

Başvurular, adayların Havran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen başvurmalarını gerektiriyor. Başvuru sürecinde ibraz edilmesi gereken belgeler arasında kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, 2 adet vesikalık resim, yerleşim yeri belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı ve yaşlı bakım sertifikası bulunmaktadır.

Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olma, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma, 18-45 yaş arasında olma, Havran ilçesinde ikamet etme, adli sicil kaydının temiz olması, sağlık sorunu bulunmama, hane halkı geliri muhtaçlık sınırı altında olma, geriatri bölümü mezunu olma veya en az lise mezunu engelli ve yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi olma şartları bulunmaktadır.