Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önemli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Yozgat'a geliyor. Bakan Özhaseki'nin Yozgat ziyareti, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yarın gerçekleşecek olan ziyaret programı şu şekilde planlandı:

Saat 14.00’da Yozgat Valiliği ziyareti

Saat 14.30’da Yozgat Millet Bahçesi inşaatı inceleme

Saat 15.00’da Yozgat İl Teşkilatı Ziyareti

Saat 17.00’da Çapanoğlu Büyük Camii Çevre Düzenleme Projesi inceleme

Saat 18.00’da Çamlık yemek

Bakan Özhaseki'nin Yozgat ziyaretinde, çeşitli projelerin ve çalışmaların yerinde incelenmesi bekleniyor. Ziyaret, Yozgat'ın çevresel düzenlemeleri ve şehircilik projeleri açısından önemli bir adım olacak. İlgili saatlerde planlanan etkinliklere katılarak bölge halkıyla buluşacak olan Bakan Özhaseki, çevre ve şehircilik konularında yapılan çalışmaları yerinde değerlendirecek.