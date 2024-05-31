AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ziyaret heyetinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam hazır bulundu.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül şunları söyledi: “Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, İl Başkanımız Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclisi Başkanımız Adnan Ünal, Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar ve Aydıncık Belediye Başkanımız Mustafa Tekçam ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi ziyaret edip; ilimizin taleplerini ilettik. Misafirperverliği, Yozgat'ımıza yakın ilgi ve alakası için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.”

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam ise, “İlçemizin geleceği için önemli bir adım attık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’yi, Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ve İl Genel Meclisi Başkanımız Adnan Ünal ile birlikte ziyaret ederek, ilçemizin taleplerini ilettik. İlçemizin kalkınması ve halkımızın yaşam kalitesini artıracak projelerimiz hakkında Sayın Bakanımıza detaylı bilgi sunduk. Destekleriyle, ilçemizi modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan ve destek veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.