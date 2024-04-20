Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi olan Yozgat ve çevre illerde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından görevlendirilen tüm ekiplerin sahada teyakkuz halinde çalıştığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, “Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürümüz Banu Aslan koordinasyonunda; ilgili birimlerimizin ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını anbean yakından takip ediyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen ekiplerin AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını anbean takip ettiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürümüz Banu Aslan koordinasyonunda; depremin hissedildiği tüm illerimizde hasar tespitini gerçekleştirmek amacıyla Ankara, Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun İl Müdürlüklerimizden Ulusal Hasar Tespit Ekiplerimizi (UHTE) depremden etkilenen illerimize görevlendirdik. İlgili birimlerimizin ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını anbean yakından takip ediyoruz” dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Özhaseki, hasarlı binalara girilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.