Bakan Özhaseki, katıldığı canlı yayında, TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşların, kalan borçlarını peşin olarak ödemek istemeleri durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabileceklerini açıkladı.

TOKİ'den ev veya iş yeri satın almış ve geri ödemeye 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar, borçlarını tamamen peşin öderlerse yüzde 25 indirim hakkına sahip olacaklar. Ayrıca, borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar içinse borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kısmi bir indirim fırsatı sunulacak.

KAMPANYA 21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Bu indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. Kampanyaya dahil olan alıcılar, borç bakiyelerini hesaplamak için 21 Eylül ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaları ziyaret edebilirler.

BANKADAN KONUT KREDİSİ ALINABİLECEK

Ancak, bu indirim kampanyasından faydalanmak isteyen alıcıların bazı koşulları yerine getirmeleri gerekecek. Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatma aya ait taksit ödemelerinin tamamlanmış olması gerekecek. Ayrıca, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamalıdır. Kampanyaya katılan konut ve iş yeri alıcıları, borçlarını kapatmak için aracı bankalardan konut kredisi kullanma olanağına sahip olacaklar.

KAMPANYA TARİHİNDEN SONRA GEÇERLİ OLMAYACAK

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirimden yararlanmak mümkün olmayacak. Ayrıca, kalan taksit sayısı 12 veya daha az olan alıcılar da bu indirim kampanyasından faydalanamayacaklar. Bakan Özhaseki'nin bu açıklaması, TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlara önemli bir maddi avantaj sunacak gibi görünüyor. (Haber Merkezi)