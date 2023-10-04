Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan 1453 yurt yönetim personeli alımı, gençlerin eğitim ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu kapsamda başvuru süreci, yakın zamanda yayımlanacak olan Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr web sitesinde ayrıntılı olarak paylaşılacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 06 Ekim 2023 (00.00) ile 10 Ekim 2023 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinde belirtilen belgeler de aynı platform üzerinden yüklenmelidir.

Başvuruların hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması, başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son gününde 18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde en az 60 puan almış olmak,

Tercih edilen pozisyon için belirlenen niteliklere sahip olmak,

Kamu kurumlarından görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşme esaslarına aykırı davranış sergilememiş olmak ve sözleşme fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak,

Sağlık sorunu nedeniyle görevini devamlı yapamamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapacak adayların istenilen belgeleri (çift taraflı olarak) yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeler arasında;

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya yurt dışında eğitim alan adaylar için denklik belgesi bulunmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1453 yurt yönetim personeli alımı için başvuru sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtiyor ve tüm başvuru yapacak adaylara başarılar diliyor. Başvuruların sonuçları ve ilan detayları ilerleyen günlerde duyurulacak.