Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hayvanlar korunması gereken doğanın harika bir parçasıdır” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyleridir. Bu nedenle tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır ve hiçbirine zalimce davranılamaz. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve O’nun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla sorumlu tutulmuştur.Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalıyız 5199 sayılı yasayla ciddi düzenlemeler yapılmıştır. Devletimiz yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.Bizler de; gerek göçmen kuşlar gerekse de diğer yardıma muhtaç hayvanlar için ilk vakfın kurulduğu Bursa’mızda hayvanları korumak kollamak ve yaşam şartlarını daha iyiye götürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimize aşılayacağımız hayvan sevgisiyle onların kişisel ve duygusal gelişimine de çok büyük katkılar sunacağımızı unutmamalıyız” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)