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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehitlerimizi anmak amacıyla pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan askerlerimiz için düzenlenecek bayrak töreni öncesinde, 15 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak temel amaçlarının çocukları Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine sadık, bu değerleri koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı sorumluluklarına bilinçli bir şekilde sahip bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, şu ifadelere yer verdi: "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının anısını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yeni nesli vatan sevgisiyle donatmak amacıyla, Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecektir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları yüksek olsun."