Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı bir programda küçük bir öğrenci ile arasında geçen diyalog, okulların süresi hakkında ilginç bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bakan Tekin, bu komik anları sosyal medyada paylaştı.

2013 yılında gerçekleşen genel seçimlerin ardından Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan ve bu süre zarfında eğitim alanında birçok önemli faaliyet gerçekleştiren Yusuf Tekin, bir öğrenci ile arasında geçen ilginç diyalogla gündeme oturdu. Programda, bir yılda okula gidilen gün sayısının artırılması konusu tartışılırken, Bakan Tekin, bir öğrenciye "Okulları 40 gün artırıyorum" şeklinde espri yaparak konuyu renklendirdi. Ancak öğrencinin bu söze üzüntüyle tepki vermesi dikkat çekti.

Ali Kerem adındaki öğrencinin Bakan Tekin'e bir senenin kaç gün olduğunu sormasıyla başlayan diyalog, ilginç bir şekilde gelişti. Öğrencinin "365 gün" yanıtına, Bakan Tekin'in "Siz bu 365 günün ne kadarında okula geliyorsunuzdur?" şeklindeki sorusuyla devam eden diyalogda, öğrenci "230 gün" cevabını verdi.

Öğrencinin bu yanıtı üzerine Bakan Tekin, tekrar konuşarak öğrenciye "Ama bilmediğin bir şey var. Okula 180 gün gidiliyor. Şimdi gideceğim. Ali Kerem okulların 230 gün olmasını istiyor diyeceğim. Senin yüzünden okulları artırıyorum 40 gün" şeklinde espriyle karşılık verdi. Bu esprili diyalog, etraftakilerin yüzünü güldürdü ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bakan Tekin, sosyal medyada bu videoyu "Ne diyorsunuz, uzatalım mı?" başlığıyla takipçileriyle paylaştı.