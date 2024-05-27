Ankara doğumlu Bahattin Demirbilek, iş hayatına oldukça genç yaşlarda adım attı. 15 yaşında çalışmaya başlayan Demirbilek, 1993 yılında, henüz 22 yaşındayken Rusya'ya giderek inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Profesyonel kariyerinde uzun yıllar Rusya'da çalışan Demirbilek, 33 yaşında kendi şirketi olan ESTA Construction'ı kurdu.

2005 yılında kurduğu şirketi, sadece 13 yıl içinde dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getirdi. Bahattin Demirbilek, iş hayatındaki başarısının yanı sıra tutkulu bir Galatasaray taraftarı olarak biliniyor. Kendisini, Galatasaray sevgisini "Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım" sözleriyle ifade eden Demirbilek, aynı zamanda Galatasaray kongre üyesidir ve bu tutkusu nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koymuştur.

Rusya'daki taahhüt işlerinde önemli projelere imza atan Bahattin Demirbilek'in şirketi ESTA Construction, Mercedes-Benz Daimler'in Rusya'daki en büyük yatırımı olan ve ülkenin ilk otomobil fabrikasını içeren projeye de katkı sağlamıştır. Ayrıca Saratov'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nın da inşası Demirbilek'in liderliğinde gerçekleşmiştir.

Bahattin Demirbilek'in iş dünyasındaki başarıları ve tutkulu kişiliği, onu son günlerde spor kamuoyunun da dikkatini çekmiş ve merak konusu haline getirmiştir.