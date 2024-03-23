Hatay İskenderun'da 11 Ağustos 1962 tarihinde doğan Bahar Öztan, kariyerine bir şampuan reklamıyla adım attı ve ardından birçok reklam filminde ve popüler fotoromanlarda yer alarak "Gamzeli Güzel" olarak tanındı.

Yeşilçam'a adımını 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile atan sanatçı, 80'li yıllarda kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadı. Büyük şöhreti ise 1977 yapımı "Şaşkın Milyoner" filmi ile yakalayan Öztan, daha sonra birçok yapımda önemli roller üstlendi.

1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta Spring Otel'i işletmeye başlayan Bahar Öztan, 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya giden ve uzun süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan Öztan, 2007 yılında İstanbul'a döndü. Son olarak 2007 yılında Koliba Film'in çektiği "Aşk Kapıyı Çalınca" ve Erler Film'in çektiği "Görgüsüzler" dizilerinde rol aldı.

Öztan'ın rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

1977: Çırılçıplak

1979: Şaşkın Milyoner

1980: Sönmüş Ocak

1981: Kanlı Nigar

1982: Ağlayan Gülmedi mi?

1982: Bizim Mahalle

1982: Doktor Civanım

1982: Dört Yanım Cehennem

1982: Kırmızı Kelebek

1982: Sevenler Ölmez

1983: Aptal Kahraman

1983: Bedel

1983: Dostlar Sağolsun

1983: Futboliye

1983: Gül Ağacı

1983: İkimiz de Sevdik

1983: Küçük Ağa

1983: Yıldızlar da Kayar

1984: Darbe

1984: Deli Fişek

1984: Ortadirek Şaban

1985: Bin Defa Ölürüm

1985: Bu Ne Sevgi

1985: Domdom Kurşunu

1985: Fakir Milyoner

1985: Kanun Adamı

1985: Kaplanlar

1985: Mahkûm

1985: Melek Yüzlüm

1986: Ağlama

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Ava Giden Avlanır

1986: Hasretim

1986: Manyak

1986: Mazideki Kadın

1986: Namus Sözü

1986: Sevdan Öldürdü Beni

1987: Babamız Eğleniyor

1987: Gençlik Yılları

1987: Homoti

1987: Kaderim

1987: Severek Öldüler

1987: Umutların Ötesi

1987: Vahşiler

1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1988: Sapık Kadın

1988: Serçeler Göç Etmez

1989: Hedef

1989: Sabahın İlk Işıkları

1989: Serseri Aşıklar

1989: Yarın Bir Başka Gündür

1990: Kiralık Anne

1990: Sonsuz Kaçış

1991: Günbatımı

2000: Yalvarış

2007: Aşk Kapıyı Çalınca

2008: Görgüsüzler

2019: Afili Aşk