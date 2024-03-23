Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren yeni sistemi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren yeni bir sistem hakkında önemli duyuruda bulundu. Bakanlık, daha önce üzerinde çalışılan ve şimdi hayata geçirilen bir sistem olduğunu belirtti.

MEB'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Okul Randevu Sistemi" adı altında velilerin öğretmenler ve okul yöneticileriyle dijital ortamda görüşmelerini sağlayacak bir uygulamanın devreye alındığı açıklandı.

Yeni getirilen Okul Randevu Sistemi ile veliler, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu talebinde bulunabilecekler.

Bu sistem, birçok ülkede uygulanan bir model olup, Türkiye'de de aktif hale getirilmiştir. Yazılım uzmanları tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan bu sistem, veliler ve öğretmenler arasında iletişimi kolaylaştıracak önemli bir adımdır.

Veli-randevu sistemi ile okul yöneticileri, öncelikle öğretmenlerin uygun olduğu zaman dilimlerini belirleyerek randevu oluşturabilecekler. Bu işlem için okulun resmi internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapılacak. Ayrıca, öğretmenlerin müsaitlik tablolarından boş zaman dilimlerine randevu talebinde bulunma imkanı da sağlanacaktır.

Randevu talepleri, haftanın belirli günlerinde ve belirli saat aralıklarında alınacak ve işlemler cuma günü öğle saatlerine kadar devam edecektir. Randevular oluşturulduktan sonra, okul yöneticileri aynı gün öğleden sonra öğretmenlere randevu saatlerini bildirerek görüşme şartlarını oluşturacaklardır.

Veliler, sisteme giriş yaptıktan sonra aktif ve geçmiş randevularını görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca, henüz gerçekleşmemiş olan randevularını kolaylıkla iptal edebileceklerdir. Bu sistem, veli-öğretmen-okul yönetimi arasındaki iletişimi ve randevu planlamasını büyük ölçüde kolaylaştıracak ve daha verimli bir iletişim ortamı sağlayacaktır.