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Emekli maaşları, Temmuz ve Ocak aylarında TÜİK'in aylık enflasyon verilerine göre belirlenen zam oranlarıyla güncelleniyor.

TÜİK tarafından duyurulan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık enflasyon ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranını gösteriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla refah payı dağıtmayı planlıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yansıyacak olan zam oranı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ilgili olarak, ''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kasım enflasyonu ile birlikte refah payı hariç 5 aylık emekli zammı yüzde 33,66 oldu. Memurlar içinse bu oran yüzde 45 seviyesinde bulunuyor. Yılsonu enflasyon beklentisi Kasım ayı anketine göre yüzde 66.80'e kadar çıktı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan son enflasyon raporuna göre de yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65, 6 aylık enflasyon oranı beklentisi de yüzde 37,76.

Enflasyonla ortaya çıkan yüzdeler refah payı olmadan hesaplanıyor. Refah payıyla birlikte emekli zammı tahminleri, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması da bekleniyor.