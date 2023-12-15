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Marmara Üniversitesi, kadrosundaki eksikleri gidermek ve çeşitli alanlarda istihdam sağlamak amacıyla KPSS puanı 50 olan adaylar arasından 71 sözleşmeli personel alımı yapacak. 11 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 25 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan temizlik görevlilerinden mühendislere kadar geniş bir yelpazede personel ihtiyacı karşılanacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İlan detaylarına göre, farklı eğitim seviyelerinde toplam 15 temizlik görevlisi, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 tekniker, 40 büro personeli, 1 hemşire ve 2 mühendis pozisyonu için kontenjanlar belirlenmiştir.

ARANAN NİTELİKLER

Adaylardan istenen genel şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunları olmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma ve suç hükümlülüğü bulunmama gibi önemli kriterler arasında yer almaktadır.

Başvuru yapacak adayların 2022 yılında yapılan KPSS sınavından lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Mülakatsız olarak yapılacak personel alımında, başvuran adaylar KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve en yüksek puana sahip olanlar tercih edilecektir.

Başvurular 11 - 25 Aralık 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Marmara Üniversitesi, nitelikli personel alımı ile akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, adaylar da başvuru tarihlerine dikkat ederek başvurularını zamanında gerçekleştirmelidir.