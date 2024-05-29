Haziran ayı yaklaşırken, Babalar Günü için hazırlıklar hız kazanıyor. Bu özel günde babalarını sevgi ve saygıyla anmak isteyenler, kutlama tarihini merak ediyor. İşte 2024 Babalar Günü'nün tarihi ve bu anlamlı günün kökenleri.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Babalar Günü, Amerikan İç Savaşı gazisi olan Sonora Smart Dodd'un inisiyatifiyle ortaya çıktı. Dodd, annelerin yanı sıra babaların da bir günü olması gerektiğini savunuyordu. Babası altı çocuğunu tek başına büyütmüş biri olarak, babaların önemini vurgulamak istiyordu. Bu nedenle, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmek için çaba harcadı. Ancak kutlamalar, zamanında gerçekleşemedi ve Haziran ayının üçüncü pazarına ertelendi.

İlk olarak 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, zamanla Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek daha fazla kabul görmeye başladı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge, kutlamaları destekledi, ancak resmi olarak Babalar Günü'nü ilan etmedi. 1966'da ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını duyurdu. Son olarak, 1972'de başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi bir tatil olarak ilan edildi.

Babalar Günü, babalarımızın sevgisini ve fedakarlığını anmak için bir fırsat sağlarken, aynı zamanda aile bağlarını güçlendirmeye ve sevdiklerimizle özel anlar yaşamaya vesile oluyor.