Fenerbahçe’nin yeni sezonda takımın başına getirmeyi planladığı Jose Mourinho kimdir? Detaylar haberimizde:

26 Ocak 1963'te Setubal, Portekiz'de dünyaya gelen Jose Mourinho, ünlü Portekizli kaleci Jose Felix Mourinho'nun oğludur. Annesi Maria Julia Mourinho ise ilkokul öğretmenidir. Çocukluk yıllarında annesi, Mourinho'yu sürekli olarak başarılı ve rekabetçi olmaya teşvik etti.

EĞİTİM VE FUTBOL KARİYERİ

Jose Mourinho, popüler bir çocukluk dönemi geçirdi ancak derslerinde çok başarılı bir öğrenci değildi. Ancak dil öğrenme konusundaki yeteneği dikkat çekiciydi. İnter'de teknik direktör olarak göreve başladığında, ilk basın toplantısında "3 hafta içinde İtalyanca öğreneceğim!" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Babası gibi futbolcu olmayı hayal eden Mourinho, Belenenses, Sesimbra ve babasının koçluk yaptığı Rio Ave takımlarında oynadı. Ancak futbolcu olarak profesyonel seviyeye ulaşamayınca, antrenörlüğe yöneldi. Annesinin karşı çıkmasına rağmen Lizbon Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Akademisi'ne kaydoldu ve 5 yıllık eğitimini tamamlayarak beden eğitimi diploması aldı. İlk olarak bir okulda antrenörlük yaptı, ardından doğduğu şehrin takımı Setubal'in genç takımında teknik direktör olarak görev aldı.

FC PORTO İLE BÜYÜK BAŞARI

2002 yılında FC Porto'ya teknik direktör olarak geri dönen Mourinho, burada büyük başarılar kazandı. FC Porto'da Portekiz 1. Ligi, Portekiz Kupası ve UEFA Kupası'nı kazandı. 2004 yılında ise Portekiz 1. Ligi'nde tekrar şampiyonluk yaşayarak, aynı yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Avrupa futbolunun zirvesine çıktı.

CHELSEA FC'DE ZAFERLER

Bu büyük başarıların ardından İngiltere'nin Chelsea F.C. takımına transfer olan Mourinho, burada üst üste iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tartışmalı açıklamaları ile tanınsa da, Chelsea ve FC Porto'daki başarıları ona "en büyük teknik direktörler" arasında yer kazandırdı. 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. 2007-2008 sezonunun başında Chelsea'den ayrıldı.

INTER MİLAN VE İTALYA SERÜVENİ

2 Haziran 2008 tarihinde İtalyan futbol kulübü Inter Milan ile üç yıllık anlaşma imzalayan Mourinho, burada da büyük başarılara imza attı. İlk sezonunda İtalya Süper Kupası'nı kazandı ve 2008-2009 sezonunda Serie A şampiyonu oldu.

REAL MADRİD İLE YÜKSELİŞ

31 Mayıs 2010 tarihinde Real Madrid ile sözleşme imzalayan Mourinho, burada da önemli transferler gerçekleştirdi. İlk yılında, Mesut Özil, Sami Khedira, Ricardo Carvalho ve Ángel di María gibi yıldızları kadroya kattı. Ayrıca, efsane futbolcular Guti ve Raúl ile yollarını ayırdı.

DİLLER VE EĞİTİM

Lizbon Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Mourinho, Portekizce, İngilizce ve İspanyolca dillerinde akıcıdır.

Jose Mourinho, futbol dünyasındaki başarıları ve etkileyici kariyeri ile adından sıkça söz ettiren bir teknik direktör olarak tanınmaktadır. Onun hikayesi, futbolseverler için ilham verici bir yolculuktur.