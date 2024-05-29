2024 Kurban Bayramı, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen ve tatil planları yapacak olan vatandaşların merakla beklediği bir konu haline geldi. Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı'nın tatil süresi hakkında net bilgi bekleyenler, hükümetten gelecek açıklamayı merakla bekliyor. İşte, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı'nın tarihi, bu yılın en çok sorgulanan konularından biri haline geldi. Hem ibadetlerini yerine getirecek olanlar hem de aileleriyle tatil planı yapacak olan vatandaşlar, 2024 Kurban Bayramı takvimini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 yılı dini günler takvimi, bu konuda netlik sağlıyor. İşte, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı'nın tarihleri belirlendi. Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Ayrıca, Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla, 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olarak belirlendi. Eğer hükümet tarafından 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün olacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 yılı dini günler takviminde, diğer önemli dini günlerin tarihleri de şu şekildedir:

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi