Yozgat'ta B sınıfı ehliyeti olan milyonlarca sürücüye beklenen haber geldi. Motosikletlerin ardından artık o araçları da kullanabilecekler.

2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc'lik motosikletleri kullanabilme imkanı sunarak ulaşım seçeneklerini genişletti.

Yapılan yeni karar, sürücülere daha fazla hareket özgürlüğü sağlayarak özellikle şehir içi ulaşımda daha pratik ve ekonomik bir seçenek sunmayı amaçlıyor. Yoğun trafikte ve kısa mesafelerde 125 cc'lik motosikletlerin tercih edilmesiyle trafik akışı ve çevresel etkiler de olumlu yönde etkilendi.

KAPSAMI GENİŞLİYOR

Motosiklet kullanımında getirilen ehliyet düzenlemeleri, B sınıfı ehliyet sahiplerinin uygulama direksiyon eğitimi almasını gerektirirken, gelecekte A2 sınıfı motorların da bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edildi.

A2 EHLİYET NEDİR?

A2 ehliyeti, 125 cc'nin üzerindeki ve güç/ağırlık oranı belirli kriterlere sahip motosikletleri kullanabilmek için gereken bir ehliyet türüdür.