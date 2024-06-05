Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli kurulda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yarışacak olan eski Başkan Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına sert yanıt Acun Ilıcalı’dan geldi.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarda Acun Ilıcalı hakkında şu iddialarda bulunmuştu: "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. Onu uyardım, 'Yapma, bu senin için kötü olacak' dedim. O ise 'Yok, öyle bir şey yapmıyorum' dedi. Ama bir şeyler var. Bu yüzden fazla konuşmasın."

Aziz Yıldırım, Ilıcalı’nın Adnan Oktar ile olan ilişkisi hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Adnan Hoca konusuna gelirsek, o konuda çok daha fazla bilgi sahibiyim. Adnan Hoca meselesinde onun için polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan Hoca ile Acun tanıştırdı' diyor."

ACUN ILICALI’DAN SERT YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’ın kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Aziz Yıldırım’ın iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım. "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş." İfadelerini kullandı.