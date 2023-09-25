Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva, geçtiğimiz temmuz ayında Yozgat Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ziya Polat ile görüşmüştü. Polat ile Paşayeva arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal alanlardaki işbirliği olanakları ele alınmıştı.

Paşayeva’dan bugün üzücü bir haber geldi. Paşayeva’nın yardımcısı Elbey Badirov tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği duyuruldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesine götürülen Paşayeva’nın gözetim altında tutulduğu bildirilirken, komaya girme nedeni ise açıklanmadı.

Çok kısa bir süre önce Yozgat'ı ziyaret eden Paşayeva’nın durumu Yozgatlıları da üzdü.



GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Aslen Azerbaycan’ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi.

Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir. Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesidir.

Rusça ve İngilizce bilmektedir. Astana Yayınları tarafından yayımlanmış "Aşk Başka" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. (Haber Merkezi)