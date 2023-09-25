Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de Askeri Tıp Mektebi ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak, 14 Mayıs ‘Eczacılık Günü’ olarak kutlanmaktadır. 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada ‘Dünya Eczacılık Günü’ adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kongre sonrasında FIP, 25 Eylül tarihinin ‘Dünya Eczacılık Günü’ olarak kutlanacağını tüm dünya ülkelerine ilan etmiştir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)