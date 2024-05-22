Son günlerde Ankara'daki soruşturma ile gündemde olan Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü lideri iddialarıyla tutuklanmasının ardından merak konusu oldu. Ayhan Bora Kaplan'ın hayatı, işleri ve suçlamalarla ilgili detaylar haberimizde.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ayhan Bora Kaplan, 1971 yılında Erzurum'da doğdu ve şu anda 53 yaşında. Çocukluğunu Ankara'da geçiren Kaplan, evli ve dört çocuk babasıdır.

AYHAN BORA KAPLAN’IN İŞ HAYATI

Ayhan Bora Kaplan, 2005 yılında bir telefoncu dükkanı açarak iş hayatına atıldı. 2009 yılında ise bir giyim mağazası kurdu. Aynı zamanda bir hamburger zinciri ve kahve dükkanlarına da sahip olduğu bilinmektedir. 2000'li yıllarda Ankara'nın gece hayatına dair birçok mekanın sahibi veya ortağı olduğu biliniyor. Ankara'da "Kaplan" adıyla tanınan Ayhan Bora Kaplan, "Kaplanlar" adlı suç örgütünün lideri olma iddialarıyla gündeme gelmiştir.

AYHAN BORA KAPLAN'IN TUTUKLANMASI VE SUÇLAMALAR

Ayhan Bora Kaplan, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen bir operasyon sonucu yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmış ve tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi'ne götürülmüştür. Daha sonra İzmir'e nakledilen Kaplan'ın, ağırlaştırılmış müebbet ve 169 yıl 6 aya kadar hapsi istenmektedir.

Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü lideri olduğu iddia edilmekle birlikte dosyasında geçmiş yıllardan gelen bazı suçlar da bulunmaktadır. İlk olarak 1994 yılında yasaklı madde ticaretinden cezaevine girdiği bilinmektedir. Kaplan'ın suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu olmak üzere 61 sanık yargılanmaktadır.

GİZLİ TANIK VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanıklardan birinin yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiserin gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması ise şu şekildedir:

"Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir."

Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü liderliği iddialarıyla gündeme oturmuş ve hakkında açılan soruşturma geniş bir şekilde devam etmektedir. Ankara'da ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bu olay, yargı süreci ile birlikte takip edilmeye devam edecektir.