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Ne istiyorsunuz bu çiftçiden diyen Başkan Aydoğmuş, seçim öncesi bir sürü vaat veren Erdoğan hükümeti çiftçinin umutlarını yine suya düşürdü dedi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şeker Pancarı alım fiyatı açıklandı. 1 kilogram Şeker Pancarına 1.75 kuruş fiyat verildi. Şaka değil 1 kilogram pancar 1 sakız fiyatı değil. AKP ve ortakları MHP, BBP, Yeniden Refah ve Hüdapar’lı Erdoğan hükümeti çiftçiyi ezmeye devam ediyor. 1 ay önce buğdaya 8,25 lira fiyat verdi. Ama bir sürü bahanelerle çiftçiden ürün almadı ve çiftçi gidip tüccara 5 liraya mahkum olmuştu. Hükümet, şimdi de şeker pancarı üreticisini eziyor, adam yerine koymuyor. Bu fiyatları verenlere soruyorum; 1 kilogram şeker 30 liranın üzerindeyken 1 kilogram pancara 1.75 kuruş fiyat vermek hangi vicdana sığar, sizler bu fiyatı verirken hangi dünyada yaşıyordunuz. Hangi kafayla veriyorsunuz bu fiyatları anlamak mümkün değil. Komik desek komik değil, şaka desek şaka değil. Kardeşim; 1 litre mazot 40 lira, bir torba gübre 1000 lirayı geçmiş durumda, bir tarım işçisinin günlüğü 750 liranın üzerinde, Erdoğan Hükümeti de dalga geçer gibi 1 kilogram pancar a 1.75 lira fiyat veriyor. Ankara’dan abilik yapmakla, makamlarda dost gönüllemekle hizmet olmuyor. Kalkın, çarşı pazar gezin. 1.75 kuruşa ne ala bilirsin? Tarladan domates mi alınır? biber mi alınır? soğan patates mi alınır? Ankara’da abilik yapıyor dedikleri değerli hükümet üyelerine soruyorum; Yazık değil mi çiftçiye köylüye. Bu insanlar bu zulmü hak edecek ne yaptı? Ankara’da devletin imkanlarıyla dost gönüllemeyin, ihtişamlı odalarınızdan, rahat koltuklarınızdan kalkın, kravatlarınızı çıkartın köylünün ayağına gidin, halini yerinde görün. Köylünün alın terini çalmayın. Bugün, Pancar üretici çiftçi kardeşimizi tarlasında ziyaret ederek, pancar hasatı nasıl yapılıyor yerinde görmek istedim, bende onlarla gün boyu pancar hasatı yaptım. Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği gibi gerçekte "köylü milletin efendisi" onlar üretmezse sen çayına şeker atamaz, evine götürecek ekmek bulamazsın. Kazançları sonuna kadar helal. Çiftçinin alın teri asla çalınamaz, çiftçinin alın terini çalan alın terinde yanar. Onun için çiftçiye değer verin, çiftçinin hakkını kesmeyin, piyasa şartlarına göre fiyatlandırma yapın, çiftçiyi mağdur etmeyin.” (Haber Merkezi)