Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Ramazan ayı münasebetiyle mesaj yayımladı.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “İyiliklerin, güzelliklerin paylaşılarak çoğaltılması, yaşatılması ile ülkemizde ve ilimizde Ramazan ayının sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Aydoğmuş mesajında, "11 ayın sultanı olan bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlık âlemine bu ayda inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Bu müstesna günlerde etrafımızı saran hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde düşkün ve muhtaçlara her zamankinden daha çok yardım etmeli, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmalıyız. İyiliklerin, güzelliklerin paylaşılarak çoğaltılması, yaşatılması ile ülkemizde ve ilimizde Ramazan ayının sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm islam alemine ve Yozgatlı hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.