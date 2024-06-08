Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatlarına sert tepki gösterdi.

Aydoğmuş, bu fiyatların çiftçileri ciddiye almadığını ve ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini belirterek hükümete ağır eleştirilerde bulundu.

Ömer Aydoğmuş, hükümetin çiftçilere yönelik politikalarını eleştirerek, "Hükümet çiftçiyle dalga geçmeye devam ediyor. Bunların en büyük projesi dalga geçmek. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ama ne açıklama! Bu fiyatlar çiftçiyi uzaya götürür. Ekmeklik buğday 9 bin 250 lira, arpa 7 bin 250 lira, makarnalık buğday bin 250 lira. Kardeşim, dalga mı geçiyorsunuz? Bir ekmek olmuş 10 lira siz hangi dünyada yaşıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"HALKI DEĞİL KENDİLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Aydoğmuş, AK Parti'yi hedef alarak, "Gerçek Ak Partili kalmadığı için AKP diyeceğim. AKP'liler milleti değil kendini düşünüyor. AKP yine yapacağını yaptı. Arpa, buğday, hububat fiyatlarını açıkladı ve gördük ki oyunun ikinci perdesinde yine çiftçi ile dalga geçiyorlar. AKP hükümeti Türkiye Yüzyılı diye başladığı final yolculuğunda köylüyü efendilikten köleliğe mahkum etti. Türk milletini bağımsızlığa kavuşturan Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'köylü milletin efendisi' demişti. O günlerde kendini gelişime ve büyümeye adamış Türkiye'de köylü efendiydi, Cumhuriyetin 100. yılında köylü köle oldu. Resmi enflasyonun yüzde 78, vatandaşın yaşadığı enflasyonun yüzde 120, mazotun 40 lira, ekmeğin 10 lira olduğu şu ortamda, ben de eken ve üreten bir çiftçi olarak açıklanan hububat fiyatlarını şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Hükümetten isteğimiz, fiyatların güncellenmesi ve en azından 1 kilo buğdayın 15 lira ve üzerine çıkarılmasıdır" dedi.