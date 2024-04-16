Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Kamil Kaya’yı makamında kabul etti.

Aydıncık ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Kaymakam Alperen Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Kamil Kaya’yı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümünde başta ilçe emniyet amirliği olmak üzere tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak başarılar diledi.