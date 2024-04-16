Yozgatlı hamileleri de yakından ilgilendiren sağlık problemi hakkında uzmanlar uyardı.

Gebelikte aşırı kilo almak, hem anne hem de bebek açısından pek çok soruna neden olabiliyor. Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, hamileliğin doğasında kilo alımının olduğunu ancak aşırı kilo artışının ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini belirtti.

"İLK 3 AYDAN SONRA KİLO ALIMI BAŞLAR"

İlk 3 aydan sonra kilo alımının başladığını kaydeden Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, hamilelik döneminde belli bir oranda kilo almanın normal sayıldığını vurgulayarak, “İlk 3 aydan sonra kanda artan HPL (human plasental laktojen) hormonu etkisiyle iştah artar ve hamilelikte kilo alımı başlar. Hamilelik sırasında zorunlu kilo alımı yaklaşık 8 kg olup, fetüs, plasenta, amniyotik sıvı hacmi ve maternal dokular (rahim, meme, artan kan hacmi) kilo artışının ana sebebidir. Gebelik öncesi vücut kitle endeksi (BMI) 30kg / m2 üstünde olanların, yani obezite tanısı almış olan grupta gebelikte kilo alımı 6-9 kiloyu aşmamalıdır. İlk 3 aydan sonra kanda artan HPL (human plasental laktojen) hormonu etkisiyle iştah artar ve hamilelikte kilo alımı başlar” dedi.

"İRİ BEBEK RİSKİ ARTAR"

Gebelik diyabeti, hipertansiyon ve iri bebek riskinin arttığının altını çizen Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, fazla kilo alımından dolayı görülme sıklığı artan riskleri şöyle sıraladı: “Gebelik diyabeti, gebelik ile ilişkili hipertansiyon, artmış sezaryen doğum oranları, doğumsal anomaliler, ölü doğum, anormal fetal büyüme (iri bebek) gibi olumsuz fetal etkiler, artmış kardiyovasküler hastalık riski, artmış metabolik sendrom riski, doğan bebekte artmış mekonyum aspirasyon sendromu (bebeğin kakasını yutması), yenidoğan bebekte artmış hipoglisemi ve düşük APGAR skorlu bebek doğurma riski, artmış gebelik krampları ve ciltte gebelik laserasyonları (çatlakları) riski.”

“DÜZENLİ EGZERSİZ YAPILMALI”

Rahat bir hamilelik süreci için beslenme kadar, anne adaylarının fiziksel aktivitelerinin de önemli olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, gebelikte her gün yarım saat düzenli egzersiz yapılmasının hem kardiyovasküler hastalık riskini düzenlediğini hem de gestasyonel diyabet riskini azalttığını açıkladı. Op. Dr. Tursun, “Düzenli egzersiz yapan gebelerde hem kilo kontrolü sağlanmakta hem de daha yüksek vajinal doğum oranları görülmektedir. Kilo fazlası olan gruplarda ilk kontrolden itibaren gestasyonel dm için tarama yapılarak riskli grupların tanı alması büyük önem taşır. İdeal kiloda gebe kalmanın yanında gebelikte aylık kilo kontrolü takipleriyle uygun kilo aralığında kalmanın da sağlıklı anne ve sağlıklı bebek kavuşmasında büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz” diye konuştu.