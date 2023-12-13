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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol ile birlikte Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek ilçe eğitimi hakkında istişarelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve 13 İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Aydıncık Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda eğitim öğretim süreçleri hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol Aydıncık’ta eğitim öğretim süreçleri hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından bir açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden bahsederek gündem maddelerinden; akademik başarının her eğitim kademesinde artırılması, öğrenci kazanımlarının elde edilme süreçleri ile ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar, okul sporları, pansiyonlar ile taşımalı eğitim planlamaları konuları görüşülerek kararlar alındı” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ilçelerinde yürüttükleri projeler ve eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Altınkaynak, talep ve önerileri alarak, fikir alışverişinde bulunup emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti.

Toplantının ardından Aydıncık Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya gelip sohbet etti.