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Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kaymakam Recep Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer ile birlikte ilçe meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Kaymakam Aydın, “Kan bağışının iki türlü faydası olduğunu biliyoruz. Birisi veren kişinin vücudunda verilen kanın yerine, anında genç hücrelerin dolaşıma katılması ve kan bağışlayan kişinin daha dinç ve daha canlı olması ile kalp krizi riskinin azalmasıdır. İkincisi ise ihtiyacı olan kişilerin Kızılay yardımı ile anında kan bulabilmesidir.

Her yıl binlerce insan, bir kaza veya bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Ayrıca kan bağışına katkıda bulunan vatandaşlarımıza, Kızılay kan merkezi çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.